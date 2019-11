London (ots/PRNewswire) - OANDA Global Corporation (http://oanda.com/), weltweit führender Anbieter von Online-Dienstleistungen für Multi-Asset-Trading sowie von Währungs- und Analysedaten, ist erfreut, die Ernennung von Lucian Lauerman zum Head of Solutions for Business bekannt geben zu dürfen. Von London aus wird er für das strategische Wachstum des Geschäftsangebots des Unternehmens verantwortlich sein, das führenden Unternehmen weltweit die neuesten Technologien und Dienstleistungen für den Devisenhandel bereitstellt.Lauerman bringt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsgewerbe mit sich. Er tritt OANDA von der Saxo Bank bei, wo er zuletzt als Global Head of Electronic Distribution tätig war, nachdem er eine Vertragslaufzeit lang als Leiter des API-Geschäftsbereichs beschäftigt war. Zuvor arbeitete er für mehrere renommierte Einrichtungen wie Lloyds Banking Group, GL Trade - Capital Markets Solutions sowie FNX Limited zusammen."Wir sind hocherfreut darüber, Lucian, einen erfahrenen Profi, im OANDA-Team willkommen zu heißen. Aufgrund fundierter Kenntnisse des FX-Marktes sowie des elektronischen Handelssektors eignet er sich hervorragend dafür, auf die Grundlagen unserer unternehmerischen und institutionellen Lösungen aufzubauen und Unternehmenswachstum in den kommenden Jahren durch technologische Innovationen voranzutreiben", erklärte Chief Operating Officer Kurt vom Scheidt."OANDA Rates®, die durch Präzision und Zuverlässigkeit das Vertrauen renommierter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buchhaltungsteams sowie Tausender von Unternehmen weltweit gewinnen konnten, sind von mehreren Steuerbehörden und Regierungseinrichtungen anerkannt und gelten allgemein als Goldstandard unter Wechselkursdaten. Daher ist es mir eine Freude, einem solch dynamischen Unternehmen beizutreten, das bekannt dafür ist, Firmen bei der Risikoverminderung zu unterstützen und Geschäftsergebnisse zu schützen. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen zukünftig zu weiterem Wachstum zu verhelfen", fügte Lauermann hinzu.Die OANDA Exchange Rates API (https://www.oanda.com/fx-for-business/exchange-rates-api) bietet Zugang zu Tagesmittelwerten, Kassa- und Terminkursen, Wechselkursen der Zentralbank, Tickdaten für über 38.000 Währungspaare, mehr als 200 Währungen, Rohstoffe und Edelmetalle sowie Wechselkurse aus 25 Zentralbanken und historische Währungskurse (https://www1.oanda.com/fx-for-business/about-historical-currency-converter) aus dem Jahr 1990.Das Unternehmen setzt seinen Zugang zu einem breiten Sortiment an bankübergreifender Liquidität, urheberrechtlich geschützter Handelstechnologie sowie Preisfindungsalgorithmen wirksam ein, um genaue Wechselkurse zu berechnen, die auf tatsächlichen Devisentransaktionen basieren, wodurch Nutzern der Devisenmarkt glaubwürdig präsentiert wird und Unternehmensplattformen zur Automatisierung kritischer Prozesse befähigt werden, die eine Währungskursumrechnung benötigen.Zur Zeit bieten OANDA Money Transfer und OANDA Corporate FX Payments (https://www1.oanda.com/fx-for-business/fx-payments) Einzelpersonen sowie Unternehmen internationale Geldüberweisungen und FX-Risikolösungen.Die OANDA Exchange Rates API (https://www.oanda.com/fx-for-business/exchange-rates-api) und zugehörige Produkte sind über die OANDA Corporation erhältlich.Informationen zu OANDADas 1996 gegründete Unternehmen OANDA war das erste seiner Art für den kostenlosen Wechselkurs-Austausch im Internet und führte eine FX-Handelsplattform ein, die fünf Jahre später bei der Entwicklung des webbasierten Währungshandels Pionierarbeit leistete. Heute bietet das Unternehmen Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und -analysen für Kunden im Einzelhandel und andere Unternehmen und beweist überragende Expertise im Devisenmarkt. Mit regulierten Geschäftsbereichen in sechs der weltweit aktivsten Finanzmärkte setzt OANDA sich konsequent für eine Transformation des Devisenhandels ein. Weitere Informationen finden Sie unter oanda.com (http://www.oanda.com/) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook (https://www.facebook.com/OANDAfx) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/oanda).Pressekontakt:Melinda EarsdonGlobal Head of Public RelationsOANDAmearsdon@oanda.com+65 9109 4944Original-Content von: OANDA Europe Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111154/4443545