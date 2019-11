Köln (ots) - "Lasst uns mit Glühwein anstoßen, Musik machen, auf das Jahr zurückschauen und uns auf die Weihnachtszeit besinnen", freut sich Michael Patrick Kelly und eröffnet damit "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" (26.11. um 20:15 Uhr bei VOX). Der Gastgeber der Musik-Event-Reihe hat seine Musiker-Kollegen aus Südafrika zu einem Wiedersehen in gemütlicher Atmosphäre eingeladen, um sich gemeinsam mit Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben auf das Fest der Liebe einzustimmen und die liebsten Weihnachtshits zum Besten zu geben. Dabei schwelgen die Künstler auch in Erinnerungen an ihre Zeit nach dem "Tauschkonzert", die von vielen gemeinsamen Konzertauftritten geprägt war, und sie erzählen, wie viel vom "Sing meinen Song"-Zauber noch in ihnen steckt.Auf Neuinterpretationen u.a. dieser Weihnachtssongs darf sich der Zuschauer freuen:Alvaro Soler - "It's beginning to look a lot like Christmas""Wir sind nicht hier, um einen Preis zu gewinnen. Wir sind hier, um ein schönes Ambiente zu schaffen", kündigt Alvaro gleich zu Beginn an und hat sich für den Titel "It's beginning to look a lot like Christmas" entschieden. "Das Schöne an Weihnachten ist, dass es nicht nur einen Tag umfasst, sondern fast einen ganzen Monat lang stattfindet. Der Song spiegelt diese Magie vom Anfang der Weihnachtszeit bis hin zum 24. Dezember wider."Wincent Weiss - "Fröhliche Weihnachten"Bevor Wincent Weiss den Song "Fröhliche Weihnachten" vom kleinen Drachen Tabaluga performt, gibt er noch eine weihnachtliche Anekdote zum Besten: "Am 23. Dezember haben wir immer ein Klassentreffen. Vor drei Jahren waren wir auf einer Eisbahn, auf der ich nackt rumgeschlittert bin. Irgendwie bin ich dann nackt im Auto eingeschlafen und meine Mutter musste mich am 24. Dezember von der Polizeistation abholen."Johannes Oerding & Michael Patrick Kelly - "Hoffnung / Hope"Dass Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly gemeinsam den Song "Hope" singen, freut nicht nur Alvaro: "Das ist einer der besten Songs dieser Staffel!" Michael Patrick hatte den Wunsch, aus seinem Song zusammen mit Johannes eine deutsch-englische Version zu machen. "Es hat eine verbindende Kraft, wenn zwei Sprachen in einem Song sind. Manchmal kann das verwirren, aber bei dem Song ist es so klar, worüber wir singen, dass es Sinn macht. Dadurch bekommt der Song etwas Grenzübergreifendes und Umarmendes", so der Singer-Songwriter.Michael Patrick Kelly - "If I Should Fall Behind"Den Abschluss der "Weihnachtsparty" bildet Michael Patrick Kelly mit dem Song "If I Should Fall Behind". "In dem Lied geht es darum, dass man in einer Beziehung oder in einer Freundschaft auf den anderen wartet, wenn einer zurückbleibt, und immer für ihn da ist. Ich singe dieses Lied heute Abend für diese sechs wunderbaren Menschen, die mir im Laufe der Zeit sehr ans Herz gewachsen sind. Heute ist unser letzter gemeinsamer Abend und ich wünsche mir, dass wir uns die nächsten Jahre nicht aus den Augen verlieren werden und aufeinander warten, wenn einer zurückfällt, und immer füreinander da sind."Wie die Weihnachtshits von den "Sing meinen Song"-Künstlern klingen, zeigt VOX am Dienstag, 26.11. um 20:15 Uhr in "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty".Das Album zur Sendung, "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty (Vol. 6)", ist ab dem 26.11. überall im Handel erhältlich und jetzt schon als CD oder Download vorbestellbar.Wer "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" am 26.11. bei VOX verpasst, kann die Folge noch 7 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen. Am Freitag (13.12.) um 20:15 Uhr zeigt VOXup außerdem eine Wiederholung der Sendung.Im Frühjahr 2020 geht "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" in die siebte Runde."Country Music Awards" direkt im AnschlussDirekt im Anschluss an "Sing meinen Song - Die Weihnachtsparty" zeigt VOX um 22:15 Uhr die CMA Awards in einem Zusammenschnitt. Die 53. jährlichen CMA Awards der Country Music Association wurden am 13. November in der Bridgestone Arena in Nashville, Tennessee, verliehen. Durch die Show führt Country-Superstar Carrie Underwood. Unterstützt wird sie u.a. von den Country-Legenden sowie "Country Music Hall of Fame"-Mitgliedern Reba McEntire und Dolly Parton.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4443575