Hamburg (ots) - In der neuen Event-Location "Märchenwelten" in der Hamburger Hafencity wurden am 18. November die begehrten jährlichen KREUZFAHRT GUIDE AWARDS verliehen - zum 11. Mal in Folge seit 2008. Ermittelt wurden sie von einer 14-köpfigen Experten-Jury und den Autoren des soeben erschienenen KREUZFAHRT GUIDE 2020. Das seit 2006 immer im November vorgelegte Jahrbuch "für den perfekten Urlaub auf dem Wasser" nimmt in diesem Jahr auch Nachhaltigkeits- und Umweltschutz-Themen detailliert unter die Lupe. Dazu zählen die Reduzierung von Schiffsemissionen, etwa durch LNG-Antrieb, oder die Nutzung von Landstrom ebenso wie die Debatte um den sogenannten "Overtourism".Die Verleihung der Awards war der abendliche Höhepunkt des Kreuzfahrt Kongresses 2019, einer von der planet c GmbH, Hamburg, und CONVENT, Frankfurt, veranstalteten Fachtagung zu aktuellen Trends und Themen des globalen Kreuzfahrtenmarktes. Sie fand zum 9. Mal in Hamburg statt, mit Vorträgen prominenter Entscheider der Branche und Diskussionsrunden zu kontroversen Themen, auch unter Beteiligung von Vertretern der Politik und der Umweltschutzverbände. "Special partner" ist der internationale Kreuzfahrtverband Cruise Lines International Association (CLIA)."Mit den Kreuzfahrt Guide Awards", so die Initiatoren Uwe Bahn und Johannes Bohmann, "werden Schiffe geehrt, die durch außergewöhnliche Leistungen überzeugen." Dass sie bereits zum 11. Mal in Folge verliehen wurden, unterstreicht ihr Renommée. Acht Sieger standen auf dem Podest, darunter der Gewinner des "Sonderpreises der Jury": das Flussschiff "Viola" von Phoenix Reisen, das mobilitätseingeschränkten Passagieren Kreuzfahrten ermöglicht - ein herausragendes soziales Engagement.Die Gewinner der Kreuzfahrt Guide Awards 2019 sind:- Nieuw Statendam (Holland America Line): bestes Info- &Entertainment- Mein Schiff 2 (TUI Cruises): bestes Sport- & Wellness-Angebot- AIDAprima (AIDA Cruises): bestes Schiff für Familien- MS Europa 2 (Hapag-Lloyd Kreuzfahrten): beste Gastronomie- Sea Cloud (Sea Cloud Cruises): bester Service- MS Hamburg (Plantours Kreuzfahrten): bestes Routing- Nilschiff Dahabeya (Phoenix Reisen): Flussschiff des Jahres- MS Viola (Phoenix Reisen): Sonderpreis der Jury für sozialesEngagement Der KREUZFAHRT GUIDE erscheint jährlich in der planet c GmbH, Hamburg. Mit Reportagen zu Schiffsreisen in aller Welt, großem Kartenteil sowie Porträts und Bewertungen von 141 Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffen. 16,80 Euro, 310 Seiten.Weitere Informationen unter www.kreuzfahrtguide.com