Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Morgen wird es mit der Aufstockung der ultralangen Bundesanleihe am Primärmarkt interessant, so die Analysten der Helaba.Das im August 2050 fällige Papier werde um 1,5 Mrd. EUR erweitert, wodurch sich der ausstehende Betrag auf 5 Mrd. EUR erhöhe. Die im Sommer dieses Jahres neu emittierte Anleihe rentiere am Sekundärmarkt bei 0,19% und damit knapp 45 BP höher als im Tief, das Ende August erreicht worden sei. Die Renditestrukturkurve in Deutschland sei flacher geworden, sowohl zwischen 30- und 10-jährigen Bundesanleihen als auch zwischen 10- und 2-jährigen. Hier liege der Spread bei etwa 30 Basispunkten im Vergleich zu 38 BP vor einer Woche. Die Outperformance deutscher Anleihen gegenüber anderen EWU-Anleihen scheine beendet zu sein. Die Peripherie-Spreads seien gestern gesunken, nachdem es zuvor zu deutlichen Anstiegen gekommen sei. (19.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...