Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die People's Bank of China hat jüngst den Zins für die mittelfristige Fazilität um 5 BP auf 3,25% gesenkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gestern sei der Satz für einwöchige Repogeschäfte gefolgt, der um ebenfalls 5 BP auf 2,50% vermindert worden sei. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten morgen eine Rücknahme der einjährigen Loan Prime Rate (LPR) von 4,20% auf 4,15% erwarten. Insgesamt dürften die Währungshüter eine expansive Geldpolitik verfolgen und noch vor Jahresende 2019 die Reservesätze um nochmals 50 BP herabsetzen. Eine generelle Lockerung signalisiere auch der am Wochenende vorgelegte geldpolitische Rückblick der Notenbanker auf das 3. Quartal. ...

