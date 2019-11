Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank hat zum 1. Mal seit 2015 einen Leitzins gesenkt und damit für Überraschung gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Die Bank of China (PBOC) habe erklärt, dass sie die siebentägige Reverse-Repurchase-Rate von 2,55% auf 2,50% senke. Vor zwei Wochen habe die PBOC die Kreditkosten für ihre mittelfristigen Darlehen an Finanzinstitutionen (MLF) um die gleiche Marge gesenkt. Das schüre Spekulationen, dass weitere Konjunkturimpulse für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auf dem Weg seien. ...

