19.11.2019 - Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) im Fokus der Shorties - oft diskutiert, oft belegt.Und heute Morgen wäre man versucht zu sagen "Shorties auf dem Rückzug", aber das wäre mehr als übertrieben. Deshalb vorab einfach mal die Information: Melvin Capital, der mit der größten Shortposition in Evotec, reduziert - kaum zu glauben, derselbe,der beim letzten Ausbruchversuch der Evotec-Aktie nach oben mit weiteren 0,35 % dagegen hielt am 12.11.2019 - um sagenhafte (Achtung: Ironie) 0,03 % seine Position am 18.11.2019 in Evotec: Endstand 5,28 % der Aktien der Evotec Short, ein Gegenwert von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...