Zürich (awp) - Die Aktien von Kuros stehen am Dienstag in einem festeren Markt deutlich unter Druck. Händler verweisen auf die Pläne der Biotech-Firma, ihr Kapital weiter zu erhöhen. Die Kuros-Aktien notieren um 09.45 Uhr um 6,3 Prozent tiefer bei 2,55 Franken. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,44 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...