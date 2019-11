Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag sind die Börsen in Europa mit einer freundlichen Tendenz in den Dienstag gestartet. Der DAX, der Euro-Stoxx-50 und der CAC-40 notieren knapp unter ihren jüngst markierten Jahreshochs. Der SMI in der Schweiz erreicht erneut ein Allzeithoch.

Die Berichtssaison sorgt kaum noch für Bewegung, sie ist weitgehend abgeschlossen. Der DAX handelt 0,4 Prozent höher bei 13.260 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent auf 3.715 Punkte zu. Die Kurse der europäischen Staatsanleihen kommen angesichts der positiven Grundstimmung am Aktienmarkt leicht zurück. Der Euro bewegt sich seitwärts zum Dollar.

Die Anleger verfolgen weiter genau den Fortgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Allmählich wird die Zeit knapp, denn ohne eine baldige Einigung droht Mitte Dezember die Einführung neuer US-Strafzölle auf chinesische Importe. Sollte es dazu kommen dürfte dies an den Börsen nicht gut ankommen. Als Zeichen des guten Willens wird die Ankündigung der US-Regierung interpretiert, die es US-Unternehmen für weitere 90 Tage ermöglicht, Geschäfte mit Huawei zu tätigen. Die Sanktionen gegen Huawei sind einer der Hauptstreitpunkte in den Gesprächen zwischen Peking und Washington.

TLG Immobilien und Aroundtown bündeln ihre Kräfte

Die sich schon länger abzeichnende milliardenschwere Fusion in der deutschen Gewerbeimmobilien-Branche zwischen TLG Immobilien und Aroundtown ist beschlossene Sache. Die TLG-Aktionäre erhalten je eigener Aktie 3,6 Aroundtown-Aktien. Das entspricht laut Mitteilung der Unternehmen einer Prämie von 3,2 Prozent auf Basis des letzten Schlusskurses. TLG legen um 2,5 Prozent zu, während Aroundtown behauptet tendieren.

Damit entsteht ein europäischer Gewerbeimmobilienriese mit einem Bruttoportfoliowert von mehr als 25 Milliarden Euro. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sehen in der fusionierten Gruppe großes Potenzial für einen höheren Shareholder-Value. Durch den Zusammenschluss entsteht zudem ein DAX-Aufstiegskandidat, wie ein Marktteilnehmer betont.

Leicht enttäuschende Zahlen hat die Schweizer Bank Julius Bär veröffentlicht. Im laufenden Geschäftsjahr wird die Privatbank ihr mittelfristiges Ziel bei den Nettoneugeldern wohl nicht schaffen. Zudem wird eine Firmenwertabschreibung bei der Tochter Kairos das Jahresergebnis schmälern. Stützend wirkt aber die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, die Aktie legt um 2 Prozent zu.

Satellitenbetreiber SES stark unter Druck

Unter Druck stehen Aktien der Unternehmen des sogenannten C-Band-Allianz-Konsortiums. Am Montag waren in den USA Intelsat um 40 Prozent eingebrochen, nachdem sich die US-Regulierungsbehörde (FCC) dafür aussprach, das sogenannte C-Band-Spektrum, das bei der Entwicklung der 5G-Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt, in einer öffentlichen Auktion zu veräußern. Bislang wollte die C-Band-Allianz, die das Spektrum kontrolliert, dieses in einer nicht-öffentlichen Auktion verkaufen. Neben Intelsat gehören SES, Eutelsat und Telesat der Allianz an. SES brechen um 20 Prozent ein, Eutelsat verlieren knapp 1 Prozent.

Ansonsten machen die Analysten die Kurse. So steigt die Aktie von 1&1 Drillisch um knapp 3 Prozent, nachdem Citi Research den Wert auf "Kaufen" nach "Verkaufen" erhöht hat. Dagegen verlieren Drägerwerk 3,5 Prozent, weil Hauck & Aufhäuser die Aktie zum Verkauf gestellt hat.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.714,46 0,26 9,54 23,76 Stoxx-50 3.349,29 0,28 9,45 21,35 DAX 13.266,26 0,45 59,25 25,64 MDAX 27.326,44 0,32 87,30 26,58 TecDAX 3.023,41 0,15 4,40 23,40 SDAX 12.072,69 0,59 71,30 26,96 FTSE 7.348,13 0,55 40,43 8,61 CAC 5.939,96 0,17 10,18 25,56 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 0,01 -0,57 US-Zehnjahresrendite 1,82 0,00 -0,86 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 18:06 % YTD EUR/USD 1,1069 -0,02% 1,1078 1,1069 -3,4% EUR/JPY 120,34 +0,03% 120,34 120,34 -4,3% EUR/CHF 1,0965 +0,11% 1,0963 1,0965 -2,6% EUR/GBP 0,8544 -0,06% 0,8542 0,8544 -5,1% USD/JPY 108,72 +0,06% 108,62 108,72 -0,8% GBP/USD 1,2955 +0,03% 1,2968 1,2955 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,0248 +0,01% 7,0258 7,0248 +2,3% Bitcoin BTC/USD 8.131,51 -0,78% 8.116,76 8.131,51 +118,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,90 57,05 -0,3% -0,15 +17,6% Brent/ICE 62,19 62,44 -0,4% -0,25 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.468,71 1.471,00 -0,2% -2,30 +14,5% Silber (Spot) 17,09 17,07 +0,1% +0,02 +10,3% Platin (Spot) 896,37 895,00 +0,2% +1,37 +12,5% Kupfer-Future 2,63 2,62 +0,2% +0,01 -0,8%

