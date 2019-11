Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung für die Papiere des heimischen Kartonherstellers Mayr-Melnhof bestätigt. Gleichzeitig hoben die Wertpapierexperten das Kursziel für die Aktien von 137 auf 138 Euro leicht an. Das Unternehmen habe der jüngst veröffentlichten Studie zufolge besser als erwartete Drittquartalszahlen vorgelegt.

Der RCB-Experte Markus Remis streicht hervor, dass der Konzern sowohl im Karton- als auch im Verpackungssegment überdurchschnittlich gute Zahlen vorlegte. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bleibe ihm zufolge weiter überzeugend.

Auch die Übernahme des Zigarettenindustriezulieferers TANN sieht der Analyst positiv. Kurzfristig seien eher kostenseitige Synergieeffekte durch die Übernahme zu erwarten. Aus langer Sicht sollte das Unternehmen allerdings auch durch Ertragssynergien profitieren.

Am Dienstagvormittag notierten die Mayr-Melnhof-Titel an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 118,80 Euro.

