DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 18/21 DE000BLB6XJ1 22.11.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/27 DE000BLB6XB8 22.11.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAY.LDSBK.IS. 18/21 DE000BLB6XJ1 22.11.2019 HZE/EOT
BAY.LDSBK.IS. 18/27 DE000BLB6XB8 22.11.2019 HZE/EOT