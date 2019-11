Stuttgart (ots) - Anmoderation:Urigen Hüttenzauber gibt es ab heute im Stuttgarter Talkessel. Vom 19. November bis 19. Januar ist im Stuttgarter Neckarpark die seit vielen Jahren beliebte Cannstatter Winterhütte am Mercedes-Benz Museum in Stuttgart wieder aufgebaut. Mit ihrem rustikalen Charme, ganz aus Holz, kann sie locker mit den Klassikern in Sankt Anton, Sölden oder Ischgl mithalten, verspricht Museumsleiterin Monja Büdke:O-Ton Monja BüdkeEs ist ganz erstaunlich: Sobald Sie die Tür aufmachen und in die Hütte reinkommen, sind Sie wirklich im Skigebiet. Die Holzbänke sind mit Fell überzogen, überall stehen Kerzen und es hängen Geweihe an der Wand. Das ist einfach total gemütlich. (0'13)Egal ob gemütliche Mittagspause, feierabendlicher Einkehrschwung oder die Weihnachtsfeier mit der ganzen Abteilung, die Cannstatter Hütte ist immer ein lohnendes Ziel. Und das Alpenfeeling kommt an: Die Hütte ist schon lange kein Geheimtipp mehr, aber es braucht auch keiner Angst zu haben, dass er keinen Platz dort findet.O-Ton Monja BüdkeUnsere Winterhütte hat 180 Plätze. Sie ist also groß genug für große Weihnachtsfeiern zum Beispiel. Aber wir können sie auch in drei kleinere Flächen aufteilen - und haben dazu noch einen eigenen Bar-Bereich. Das heißt: Wir können sie wirklich sehr flexibel für alle Arten von Feierlichkeiten aufteilen. (0'16)In diesem Jahr gibt es ein neues Highlight im Außengelände auf dem Museumshügel zwischen Mercedes-Benz Museum und der Winterhütte. Erstmals können sich die Gäste sportlich betätigen.O-Ton Monja BüdkeIm Außenbereich haben wir eine sehr schöne Attraktion für kleine und große Gruppen dieses Jahr. Und zwar: zwei Eisstockbahnen. Diese Bahnen sind ab 12 Uhr in Betrieb. Es muss auch nicht vorreserviert werden, aber es empfiehlt sich natürlich. (0'16)Und wer nach einer Partie Eisstockschießen Hunger bekommt, kann sich in der Hütte gemütlich bewirten lassen. Die Museumsgastronomen kreieren auch dieses Mal wieder schwäbische Spezialitäten für ihre Gäste:O-Ton Monja BüdkeDie Speisekarte ist sehr vielfältig, aber natürlich der Jahreszeit entsprechend. Es gibt Kässpätzle, Bratwurst mit Filderkraut, Linsen mit Spätzle und Saiten - und mein persönlicher Favorit sind diese schwäbischen Rahmfladen, also schwäbische Flammkuchen. (0'15)Abmoderation:Ob mit Freunden, der Familie oder mit der Firma - der Hügel vor dem Mercedes-Benz Museum in Stuttgart bietet auch dieses Jahr wieder Alpenfeeling pur. Die Cannstatter Winterhütte ist vom 19. November bis zum 19. Januar dienstags bis sonntags von 11:30 bis 19 Uhr geöffnet. Buchungsanfragen unter gastro.mbm@t-m-catering.com oder telefonisch unter 0711/1783063.Pressekontakt:Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0151 5862 2944all4radio, Steffen Frey, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62260/4443723