Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Q1 19/20-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 19.11.2019 Kursziel: EUR 22,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24. September 2019 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,20. Zusammenfassung: Die Ergebnisse von Schloss Wachenheim (SWA) für das erste Quartal 19/20 zeigten einen Umsatzanstieg um 1,0% auf EUR 80,0 Mio. (Q1 18/19: EUR 79,1 Mio.; FBe: EUR 81,9 Mio.). Das EBIT lag mit EUR 2,8 Mio. (Q1 18/19: EUR 4,8 Mio.; FBe: EUR 4,0 Mio.) unter unserer Prognose. Dies ist vor allem auf ein geringeres Ergebnis zurückzuführen, als wir es in Deutschland erwartet hatten sowohl als Folge höherer Rohweinpreise als auch der Aussetzung der Vermarktung von Weindestillat. In Frankreich ging der Umsatz aufgrund des Auslaufens von Handelseigenmarkenverträgen um 9,1% zurück, doch die EBIT-Marge des Segments weitete sich aus. Ostmitteleuropa verzeichnete ein weiteres starkes Quartal mit Umsatz- und EBIT-Zuwächsen von 10,4% bzw. 27,3%. Angesichts der anhaltend robusten Konsumausgaben in allen geografischen Segmenten ist das Management für das wichtige Weihnachtsquartal optimistisch. Trotz des schwachen ersten Quartals in Deutschland hat SWA die Prognose für das Gesamtjahr 2019/20 beibehalten, wonach Volumen und Umsatz leicht steigen und das EBIT und das Konzernergebnis vor Minderheiten stabil bleiben sollen. Angesichts der Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme des Destillatabsatzes in Deutschland im Laufe des Geschäftsjahres und eines zweistelligen Gewinnwachstums in Ostmitteleuropa sollte die Guidance des Managements durchaus erreichbar sein. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und belassen das Kursziel unverändert bei EUR 22,20. First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.20 price target. Abstract: Schloss Wachenheim's (SWA) Q1 19/20 results showed a 1.0% rise in sales to EUR 80.0m (Q1 18/19: EUR 79.1m; FBe: EUR 81.9m). EBIT at EUR 2.8m (Q1 18/19: EUR 4.8m; FBe: EUR 4.0m) was below our forecast mainly because of a lower result than we had expected in Germany where performance was hit by the suspension of wine distillate sales as well as the impact of higher raw wine prices. In France sales were down 9.1% due to the expiry of private label contacts but the segment's EBIT margin widened. East Central Europe recorded another strong quarter with sales and EBIT up 10.4% and 27.3% respectively. In view of continued robust consumer spending in all geographic segments, management is optimistic about the important Christmas quarter. Despite the weak first quarter in Germany, SWA has maintained full year 2019/20 guidance which is for a slight increase in volume and sales and stable EBIT and net profit before minorities. Given the likelihood of both a resumption in wine distillate sales in Germany later in the financial year and double digit profit growth from East Central Europe, management guidance should be readily achievable. We maintain our Buy recommendation and leave our price target of EUR 22.20 unchanged.

November 19, 2019 04:41 ET (09:41 GMT)