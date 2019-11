Deutsche Unternehmen sehen sich einer wachsenden Zahl an Cyber-Angriffen und IT-Sicherheitsproblemen ausgesetzt Laut einer Studie von PreciseSecurity.com waren 2019 ganze 75 Prozent der Konzerne von mindestens einer Art IT Sicherheitsproblem betroffen. Der Schaden belief sich auf rund 102,9 Milliarden Euro. IT Sicherheitsprobleme werden zum gefährlichen Trend Die Statistiken zeigen ein signifikantes Wachstum in der Anzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...