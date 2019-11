Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Euronext angesichts eines möglichen Kaufangebots für den spanischen Börsenbetreiber BME auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Aus strategischer Sicht wäre eine Übernahme der BME attraktiv, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch gebe es aber keine Klarheit, ob die Euronext tatsächlich eine Gegenofferte zum Übernahmegebot der schweizereischen Six vorlegt. Auf dem aktuellen Kursniveau der BME-Aktien würde eine Übernahme für die Euronext teurer werden als Zukäufe in Irland und Norwegen in der Vergangenheit./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 07:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-11-19/11:28

ISIN: NL0006294274