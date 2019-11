Das Interesse an nachhaltigen Versicherungsprodukten steigt und auch die ONE Versicherung AG setzt auf umweltbewusste Lösungen. Ab sofort kooperiert der Digitalversicherer mit grün versichert, der Versicherungsmarke mit Nachhaltigkeitszertifikat. Mit den grün versichert-Tarifen will ONE Maklern die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...