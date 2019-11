Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Volkswagen, Tesla, Netflix, Alibaba, Aurora Cannabis, Millennial Lithium, Standard Lithium und First Cobalt. Volkswagen hat starke Verkaufszahlen für den Oktober vorgelegt, aber zuvor mit seiner leicht reduzierten Langfristprognose für etwas Missmut bei den Aktionären gesorgt. Aber die wichtigste Botschaft ist weiterhin, dass der Konzern voll auf Elektromobilität setzt und hier - bis auf Tesla - weiter allen auf und davon fährt. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Hintergründe der starken Erholung der Netflix-Aktie, die große Nachfrage nach den neuen Papieren von Alibaba, den Niedergang von Aurora Cannabis und der gesamten Branche und um die Perspektiven ausgewählter Lithium- und Kobalt-Aktien. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.