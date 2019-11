First Berlin Equity Research hat am 19.11.2019 die Coverage von PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850/ Bloomberg: PAG GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 10,50. Zusammenfassung: Die PREOS Real Estate AG ist ein aufkommender deutscher Gewerbeimmobilien-Vermieter, der sich in einem frühen Stadium der Umsetzung einer ambitionierten Wachstumsstrategie befindet. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen das Management und die ...

