Die größten börsennotierten Unternehmen rund um den Globus erleben seit einigen Jahren im Zusammenhang mit der Zinspolitik von z.B. EZB und FED eine rege Nachfrage nach ihren Aktien. Zum einen investieren Investoren aufgrund der hohen Handelbarkeit direkt in die Aktien dieser Unternehmen, aber darüber hinaus wächst der Anteil von passiven gemanagten Produkten wie ETFs und Zertifikaten. Immer seltener schauen Menschen in die Bilanz von Nebenwerten. Vor dem Hintergrund, dass in der kommenden Woche in Frankfurt das diesjährige Deutsche Eigenkapitalforum stattfindet, haben interessierte institutionelle Investoren, Analysten und Journalisten wieder die Möglichkeit, sich intensiv mit Entscheidern von börsennotierten Nebenwerten über die Geschäftsentwicklung zu unterhalten.

