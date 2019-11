Bonn (www.anleihencheck.de) - Die unsicheren Aussichten im US-chinesischen Handelsstreit wurden gestern durch diverse, in Teilen widersprüchliche Aussagen Offizieller aus Peking und Washington verstärkt, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge sei es zu einem Auf und Ab der Kurse von als sicher angesehenen Staatsanleihen dies- und jenseits des Atlantiks gekommen. Schlussendlich hätten 10-jährige US-Treasuries mit 1,81% um 3 Basispunkte unter ihrem Niveau vom vergangenen Freitag rentiert. Hierzulande habe die Rendite von Bundesanleihen gleicher Laufzeit am Abend per saldo unverändert bei -0,34% gelegen. (19.11.2019/alc/a/a) ...

