Wien (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleihemärkte befinden sich seit Ende letzter Woche in einer Art "wait and see"-Modus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem sich in den vergangenen Wochen am Markt die Lesart verbreitet habe, dass in Europa aus konjunktureller Sicht das Schlimmste bereits hinter uns liege und ferner ein Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China zu einem guten Teil eingepreist worden sei (und auch von EZB/FED kurzfristig keine Impulse mehr erwartet würden), müssten nun Bestätigungen folgen. Der Markt warte daher einerseits auf die am Freitag anstehenden PMIs, die insbesondere Auskunft darüber geben würden, ob sich die Anzeichen einer Stabilisierung in der europäischen (v.a. deutschen) Industrie bewahrheiten würden. Und andererseits gebe es nun bereits seit einiger Zeit keinen nennenswerten Fortschritt hinsichtlich einer Handelsübereinkunft zwischen den USA und China (Phase-1-Abkommen). Ermutigende Signale (v.a. Seitens der USA), die die Verhandlungsatmosphäre beschreiben würden, würden sich mit verhaltenen Kommentaren abwechseln. So seien beispielsweise gestern Medienberichte verbreitet worden, wonach die chinesische Regierung pessimistisch hinsichtlich des Abschlusses eines Phase-1-Abkommens sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...