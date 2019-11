Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Sommer dieses Jahres war es soweit: Das Fondsvolumen des ACATIS IfK Value Renten (ISIN DE000A0X7582/ WKN A0X758) überschritt die Schwelle von einer Milliarde Euro, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Diese Entwicklung reflektiere das hohe Vertrauen der Investoren in den besonderen Investmentstil dieses Publikumsfonds. Mit einem überaus erfolgreichen Track Record von mehr als zehn Jahren gehöre der ACATIS IfK Value Renten zu den besten internationalen Rentenfonds. Seine Anlagestrategie basiere auf dem Aufspüren von Value-Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im Verhältnis zur Bewertung bieten würden. Der Fonds investiere somit in ein breit diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Bonds und fokussiere sich sowohl auf Ausschüttungen durch Zinserträge als auch auf Kursgewinne. Damit habe der vielfach ausgezeichnete ACATIS IfK Value Renten seit Fondsauflage am 15. Dezember 2008 den Anteilwert mit einem Wertzuwachs von 112,5 Prozent mehr als verdoppeln und eine Wertentwicklung von 7,2 Prozent per annum erwirtschaften können (Daten per 30. September 2019/bezogen auf die Anteilklasse A). (Ausgabe 3/2019) (19.11.2019/fc/n/s) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...