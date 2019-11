Steinhoff: Besser als ein Tatort?

Es gibt Neuigkeiten bei einem alten Bekannten, und zwar der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff".Mit Neuigkeiten meine ich nicht die außerordentliche Hauptversammlung des Unternehmens vorige Woche in den Niederlanden, wo es nur einen Tagesordnungspunkt gab, die Wahl des Abschlussprüfers für das vorige Geschäftsjahr. Mit Erinnerung an den Ostblock nahm ich das Wahlergebnis (99,95% Ja-Stimmen) zur Kenntnis.Interessanter fand ich da die Meldung von Steinhoff, dass der Verkauf von eigenen Beteiligungen weitergeht. Das ist gar nicht so übel im Hinblick auf die Strategie, den Gesamtkonzern überleben zu lassen. Dazu ist eine Beschränkung auf ein Kerngeschäft, das positiven Cash Flow liefert, durchaus sinnvoll.Und ein Verkauf von manchen Beteiligungen, um die drückende Schuldenlast zu lindern. Doch mir stellt sich da die Frage, was bleibt dann letztlich noch von "Steinhoff" überhaupt übrig? Denn gut verkaufen lassen sich ja naturgemäß leichter Beteiligungen, bei denen es auch gut läuft.Nun konkret zur Neuigkeit: Steinhoff teilte mit, die "Blue Group Hold & Co Ltd" verkauft zu haben. Blue Group wer? Nie zuvor gehört. Doch wie bei Steinhoff durchaus üblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...