Wie das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX: TEMN) heute bekannt gab, hat Citi seinen laufenden Vertrag für Temenos Multifonds Global Accounting verlängert, um operative Bestleistungen zu erzielen, Kosten zu senken und seine globalen Fondsdienstleistungen mit digitalen Kundenerfahrungen auszustatten. Das integrierte Plattform- und Betriebsmodell von Temenos bietet lokalisiertes Accounting und Reporting, um die Verwaltung der Generierung von Nettoproduktionsvermögen (NAV) zu unterstützen.

Citi Equities and Securities Services, seit über zehn Jahren Partner von Temenos, unterstützt Asset Manager in mehr als 80 Ländern weltweit mit seinen End-to-End-Services. Das Produkt "Temenos Multifonds Global Accounting" umfasst eine agile und flexible, globale Plattform, auf der Citi sein Geschäft expandieren und seinen Kunden differenzierte Services bieten kann.

Max Chuard, CEO, Temenos, erklärte: "Wir sind stolz, das geschäftliche Wachstum der globalen Fondsdienstleistungen von Citi zu fördern. Die Fondsbranche ist einem stetigen Wandel unterworfen, der durch dynamische Regularien, steigenden Kostendruck und komplizierte Kundenanforderungen definiert ist. Damit Unternehmen in diesem Umfeld erfolgreich agieren können, halten wir Investitionen in innovative und flexible Software für eine entscheidende Maßnahme. Die Produkte "Temenos Fund Administration" zeichnen sich durch hervorragende die Leistung sowie Kosten- und operative Effizienz aus, mit der Unternehmen ein exponentielles Wachstum realisieren und gleichzeitig ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten können."

Temenos verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von führender Software für die Fondsverwaltung. Die Temenos Fund Administration-Produkte unterstützen Vermögen in Höhe von 7 Billionen USD und mehr als 30.000 Fonds weltweit.

Über Temenos

Die in Genf ansässige Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Banken aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloudnative, cloudagnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können.

Mit der Software von Temenos können die erstklassigen Kunden des Unternehmens nachweislich branchenführende Aufwand-Ertrag-Verhältnisse von 25,2% und Eigenkapitalrenditen von 25,0% erzielen, 2x mehr als der Branchendurchschnitt. Diese Kunden investieren außerdem über 53% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der 2,5x besser ist als der Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die Investitionen dieser Banken in IT einen echten Mehrwert für sie schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

