Zum Start in die neue Woche zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Vor allem Autowerte kamen im DAX® unter die Räder. Der Grund ist einmal mehr die Angst vor Autozöllen seitens der USA. So schlossen DAX® und EuroStoxx® 50 jeweils rund ein halbes Prozent leichter bei 13.170 Punkten beziehungsweise 3.693 Punkten. Gegen den allgemeinen Trend verbesserten sich Technologieindizes wie der TecDAX® und derEuropean Biotech Indexmit den größten europäischen Biotechnologieunternehmen. Am Anleihemarkt blieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...