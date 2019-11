Der aktuelle Dämmstandard nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. nach dem schweizerischen Baustandard SIA 380/1:2016 »Heizwärmebedarf« kann aufgrund von systemisch bedingtem »Überkomfort« bzw. einer falschen Einschätzung des Selbstregeleffekts bei Flächenheizungen zu Energiemehrverbräuchen führen, die bis zu 30?% über dem rechnerischen Verbrauch der jeweiligen Norm liegen. Zu diesem Resultat kommen in Deutschland eine Forschungskooperation zwischen Wohnungswirtschaft, zwei Hochschulen und dem Wärmedienstleister Brunata-Metrona, und in der Schweiz eine Studie des Bundesamtes für Energie - »Energieschweiz«.

Der aus der deutschen Studie entstandene Fachbeitrag »Entwicklung saisonaler Raumtemperaturverteilungen von klassischen zu modernen Gebäudestandards - sind Rebound-Effekte vermeidbar?« ist erstmals in der Fachzeitschrift »Bauphysik«, Ausgabe 3/2018, erschienen; die schweizerische Studie mit dem Titel »Projekt OpEEr - Optimierung der Energieeffizienz von Gebäuden durch Einzelraumtemperaturregelung« ist unter www.energieschweiz.ch abrufbar. Die Studien verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze: Bei der Brunata-Metrona-Studie geht es in erster Linie um unkontrollierte Wärmeeinträge in Geschosswohnungen und das daraus resultierende Nutzerverhalten.

Bei der schweizerischen Studie geht es darum, ob der Selbstregeleffekt von Fußbodenheizungen in hochwärmegedämmten Geschosswohnungen und damit der Verzicht auf eine Raumtemperaturregelung noch dem Stand der Technik entspricht, und mit welchen Maßnahmen bzw. welcher Art von Regelung man das Problem der Überheizung bei flächenbeheizten Wohnungen beheben kann. Beide Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass bei der künftigen Gestaltung von bautechnischen Standardanforderungen an energieeffiziente Gebäude die Berücksichtigung des Nutzerverhaltens eine wichtigere Rolle spielen muss, will man den Rebound-Effekt vermeiden. Der Rebound-Effekt entsteht meist bei Effizienzsteigerungen und den damit verbundenen Kostensenkungen. Energiekosteneinsparungen führen häufig zu einer Änderung des Nutzerverhaltens, was wiederum zu einem Mehrverbrauch an Energie führen kann. Die theoretisch möglichen Einsparungen werden dann in der Realität kaum erreicht.

Trotz unterschiedlicher Ansätze kommen beide Studien zu ähnlichen Lösungen: Wichtig sei eine stärkere Visualisierung des Verbrauchsverhaltens in Kombination mit einer digitalen Systemtechnik und einer hochwertigen Einzelraumregelung. Damit könnte der eher unwillkürliche Griff des Nutzers nach dem Fenster zur Temperaturregulierung vermindert werden, da dann der Anlass »Überheizung« entfällt (Bild 1).

Zusätzliche Raumwärme über das Trinkwarmwassersystem

Sechs baugleiche Wohnhäuser nach EnEV 2009 mit je 600?m2 Wohnfläche und 750?m2 Nutzfläche, verteilt auf drei Stockwerke, wurden über einen Zeitraum von sechs Jahren in einem monatlichen energetischen Monitoring erfasst (48 Wohnungen, Heizenergie und Warmwasserverbrauch separat, etwa 120 Messstellen). Zusätzlich wurden von Herbst 2012 bis Spätsommer 2013 die Innenraumtemperaturen im Stundentakt aufgezeichnet. Die Auswertung ergab folgendes Bild:

die mittleren Raumtemperaturen (TL) unterschreiten über einen weiten Bereich der Außentemperaturen (TA) unterhalb von 14?°C nie den Komfortbereich von 21?°C bis 22?°C, egal wie weit die Außentemperatur absinkt

oberhalb mittlerer Außentemperaturen von etwa 14?°C liegen die Raumtemperaturen permanent um 4?K bis 5?K über den Tagesmitteltemperaturen

laut Normbedarfsberechnung umfasst die Heizsaison die Monate von Oktober bis Mitte/Ende April. In der Realität verteilen sich die Heizenergieanteile zwischen September und Juni

der heiztechnische Wärmeeintrag in die Gebäudehülle ist durch einen relativ hohen jährlichen Warmwasserkonsum - durchschnittlich 40?m3 pro Wohnung (ca. 110?l/d) - überdurchschnittlich hoch

mit rund 52?kWh/(m2a) ist der Energieeinsatz für die Trinkwassererwärmung (TWE) relativ hoch. Er variiert zwischen 3,5?kWh/(m2Monat) ...

