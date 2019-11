Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown anlässlich der endgültigen Einigung auf eine Fusion mit TLG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Analyst Kai Klose hält den Deal in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiterhin für strategisch sinnvoll. Die Portfolio- und Zukaufsstrategie von Aroundtown werde künftig dominieren./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 09:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-11-19/12:19

ISIN: LU1673108939