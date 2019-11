Original-Research: PREOS Real Estate AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PREOS Real Estate AG Unternehmen: PREOS Real Estate AG ISIN: DE000A2LQ850 Anlass der Studie: Empfehlung: Add seit: 19.11.2019 Kursziel: 10,5 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat am 19.11.2019 die Coverage von PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850/ Bloomberg: PAG GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 10,50. Zusammenfassung: Die PREOS Real Estate AG ist ein aufkommender deutscher Gewerbeimmobilien-Vermieter, der sich in einem frühen Stadium der Umsetzung einer ambitionierten Wachstumsstrategie befindet. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen das Management und die Infrastruktur gestärkt, um seine hochstrebenden Expansionspläne zu voranzubringen, und zügig ein Büroimmobilienportfolio aufgebaut. Das Unternehmen plant nun die Emission neuer Unternehmensanleihen, um die Kassen zu füllen. Dies würde es PREOS ermöglichen, von einem nach wie vor starken Gewerbeimmobilienmarkt zu profitieren und in den nächsten Jahren ein außergewöhnliches Wachstum zu erzielen. Unter Verwendung eines Economic-Profit-Modells sehen wir den fairen Wert bei EUR 10,50 pro PREOS-Aktie. Wir nehmen die Coverage mit einer Hinzufügen-Empfehlung auf. First Berlin Equity Research on 19/11/2019 initiated coverage on PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850/ Bloomberg: PAG GR). Analyst Ellis Acklin placed a ADD rating on the stock, with a EUR 10.50 price target. Abstract: PREOS Real Estate AG is an emerging German commercial property landlord in the early stages of implementing a high growth strategy. Over recent quarters, the company has strengthened management and infrastructure to support its ambitious expansion plans and rapidly built a stable of office assets. The company now plans to issue new corporate debt to fill the financial coffers. This would allow PREOS to capitalise on a still strong commercial property market and deliver exceptional growth over the next years. Using an economic profit model, we derive fair value of EUR 10.5 per PREOS share and start coverage with an Add rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19419.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 19, 2019 05:52 ET (10:52 GMT)