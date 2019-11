Analyse - im aktuellen Anleihen-Barometer zur 5,25%-Anleihe der Deutsche Rohstoff AG (WKN A2YN3Q) bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG den Bond als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Nach den guten Umsätzen des Jahres 2018 und einem "Luftholen" im Jahr 2019 auf hohem Niveau durch vermehrte Investitionstätigkeit sehen die KFM-Experten wieder "gute Voraussetzungen für weitere erfolgreiche Jahre". Das zeichne sich auch in der kontinuierlichen Steigerung des Eigenkapitals in den letzten Jahren (auch in 2019: +2,9%) ab. In Verbindung mit der Rendite von 5,32% p.a. (auf Basis des Emissionskurses von 100%) bewerten die Anlysten die Anleihe daher mit 4 KFM-Sternen.

Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Deutsche Rohstoff AG ist mit einem Zinskupon von 5,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 06.06. und 06.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 06.12.2019 bis 06.12.2024. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board wurde beantragt.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 06.12.2021 zu 103%, ab dem 06.12.2022 zu 102% und ab dem 06.12.2023 zu 101% des Nennwertes vorgesehen. Die Deutsche Rohstoff verpflichtet sich in den Anleihebedingungen u.a. zur Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote sowie zu einer Vermögensbindung beim Wert der Öl- und Gasreserven und der liquiden Mittel. Bei Verletzung der Mindesteigenkapitalquote und/oder der Vermögensbindung erhöht sich die Verzinsung im ersten Jahr der Pflichtverletzung um 0,5% p.a. (Step-Up-Regelung), so dass die Anleihegläubiger für das erhöhte Risiko kompensiert werden.

Deutsche Rohstoff AG "notenbankfähig"

Die Deutsche Rohstoff mit Sitz in Mannheim identifiziert, entwickelt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...