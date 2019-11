Frankfurt (ots) - Führende Analystenfirma wählt Innovationsführer in der Spracherkennung ausSpitch wurde von Gartner im Bericht "Cool Vendors in Speech and Natural Language" als "Cool Vendor" ausgezeichnet, als eines von nur drei innovativen Unternehmen, das maßgeschneiderte, hochperformante Sprach- und natürliche Sprachsysteme anbietet, die über das hinausgehen, was Standard-API- und Cloud-Angebote bieten.Laut Gartner unterschätzen Unternehmen "oft den Grad der Lokalisierung und Anpassung, den natürliche Sprachlösungen erfordern". Der Gartner-Bericht betont, dass "die menschliche Sprache viel mehr Informationen enthält als nur Text - oft gehen bei der Verwendung von zwei Lösungen für die Entwicklung von Sprache zu Text und von Gesprächen wichtige Metadaten verloren"."Wir fühlen uns geehrt, als Gartner 'Cool Vendor' in Sprache und natürlicher Sprache ausgezeichnet zu werden", sagte Alexey Popov, Gründer und CEO von Spitch. "Wir liefern kundenspezifische Lösungen und eine vollwertige Gesprächsplattform mit Sprachdialog und speziellen biometrischen Merkmalen, die es ermöglichen, Kosten zu sparen und das Kundenerlebnis effektiv zu verbessern", fügte Alexey Popov hinzu. Eine wichtige Empfehlung der Gartner-Analysten an Application Leaders, die Initiativen zur Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützen, war die Folgende: "Entwickeln Sie benutzerdefinierte Sprachmodelle schneller und verbessern Sie die Lokalisierungsleistung, indem Sie eine Anbieterlösung wählen, die Crowdsourcing-Workflows unterstützt." "Wir glauben, dass Spitch sich genau darin auszeichnet", sagte Alexey Popov.Spitch beschleunigt die Markteinführung und macht die Lösung für kleine und mittlere Unternehmen erschwinglicher. Neben diesen Funktionen bietet Spitch Kernkompetenzen wie intelligente IVR, Voice Analytics, Entwicklungstools für maßgeschneiderte Sprachanwendungen, Omnichannel-Chatbots, semantisches Call Routing und andere Sprachdienste in verschiedenen Sprachen.Eine weitere wichtige Empfehlung von Gartner stimmt mit der Strategie von Spitch überein: "Stellen Sie sicher, dass Sie über die leistungsfähigsten und nuanciertesten Sprachanwendungen verfügen, indem Sie einen Anbieter verwenden, der sowohl die Entwicklung von Sprache zu Text als auch von Gesprächsabsichten ermöglicht." Ein preisgekröntes Spitch-Projekt mit Swisscard ist ein gutes Beispiel für diese Strategie.Spitch (www.spitch.ch): Das Schweizer Unternehmer Spitch gehört zu den technologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen für Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allen wesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz von Sprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center, Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und Transportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatz professioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die Schweizer Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.Pressekontakt:Weitere Informationen:Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch,Web: www.spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,E-Mail: team@euromarcom.de , Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/4443966