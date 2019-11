NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Baumarktkette Home Depot hat in ihrem Drittquartal 2019/20 einen Gewinnrückgang verbucht und senkt die Jahresschätzung für das Umsatzwachstum. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal spiegeln ein breit angelegtes Wachstum in unserem gesamten Geschäft wider, doch die Umsätze lagen unter unseren Erwartungen", sagte Craig Menear, Chairman und CEO von Home Depot. Als Grund nannte der Manager den Zeitpunkt gewisser Investitionen. Einige positive Auswirkungen aus den Investitionen habe man für 2019 erwartet, diese würden sich nun aber zeitlich verzögern.

Im dritten Quartal (per Ende November) legte der Umsatz um 3,5 Prozent auf 27,223 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn fiel um 3,4 Prozent auf 2,77 Milliarden Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 (Vorjahr: 2,51) Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn je Anteilsschein von 2,53 Dollar gerechnet und einem Umsatz von 27,53 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen erwartet jetzt für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von rund 1,8 Prozent, das Wachstum auf vergleichbarer Fläche wird bei rund 3,5 Prozent gesehen. Zuvor hatte Home Depot ein Umsatzwachstum von 2,3 Prozent und ein vergleichbares Umsatzwachstum von 4,0 Prozent erwartet. Home Depot bekräftigte aber die Prognose für das verwässerte Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr, es soll um rund 3,1 Prozent auf 10,03 Dollar zulegen.

