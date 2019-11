Von Barbara Kollmeyer

NEW YORK (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis steht möglicherweise vor einem Zukauf in den USA. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Novartis bereits mit der Medicines Co Gespräche geführt. Auch andere potenzielle Käufer hätten Interesse geäußert. Die Medicines-Aktie klettert im vorbörslichen US-Handel um knapp 25 Prozent auf 73 US-Dollar und damit auf eine Marktbewertung von 5,85 Milliarden Dollar.

Weder Vertreter von Novartis noch von Medicines waren kurzfristig für eine Stellungnahme zu erreichen.

November 19, 2019

