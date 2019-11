Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet mit einer weiter negativen Entwicklung der Produktionszahlen in diesem Jahr. "Wir erwarten für das laufende Jahr einen Rückgang der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland um 4 Prozent", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang in Berlin zur Veröffentlichung des Industrieberichts des Verbandes. "Nach sechs Jahren Wachstum steckt die deutsche Industrie seit dem dritten Quartal 2018 in einer Rezession", konstatierte er.

Lang ging zudem davon aus, dass die deutschen Ausfuhren dieses Jahr "um gerade einmal ein halbes Prozent zulegen". Im Vorjahr habe das Wachstum der Exporte noch 2,1 Prozent betragen. Zuletzt habe das Plus der Ausfuhren im Jahr 2009 niedriger gelegen als in diesem Jahr, gab der BDI-Hauptgeschäftsführer zu bedenken.

Nach zwei Jahren Wachstum mit jeweils mehr als 3 Prozent schwächele die weltweite Industrieproduktion und steige im Jahr 2019 nur noch um 1 Prozent. "In den Industrieländern rechnen wir sogar damit, dass die Industrieproduktion stagniert", erklärte Lang. In den Schwellenländern werde die Industrieproduktion nur noch um 2 Prozent wachsen. Das sei der geringste Produktionsanstieg seit zehn Jahren. Für die weltweiten Warenexporte werde ein Rückgang um ein halbes Prozent erwartet. Die Warenexporte aus den entwickelten Volkswirtschaften sollten nach der Prognose des BDI 2019 leicht steigen, die aus den Schwellenländern dagegen um 1 Prozent sinken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2019 06:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.