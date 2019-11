New York (ots/PRNewswire) - Website-Building-Plattform Elementor von WordPress wurde gerade noch erschwinglicherElementor, eine führende globale Website-Builder-Plattform von WordPress mit über 3,5 Millionen erstellten Websites, macht das Webdesign noch einfacher. Für den Schwarzen Freitag (Black Friday) bietet Elementor Neukunden bis zu 30 % Rabatt (https://elementor.com/black-friday) auf seine Premium-Pläne und Bestandskunden auf Upgrades.Während des gesamten Aktionszeitraums wird Elementor auch ein Preisausschreiben durchführen, bei dem 88 Teilnehmer Preise und kostenlose Einzelsitzungen mit führenden Experten aus dem Elementor-Team gewinnen können. Die Sitzungen umfassen die folgenden Tracks:- Dev-Track mit Ohad Raz, Lead Developer bei Elementor: Einzelsitzungzu den Entwicklungsherausforderungen für Ihre Elementor-Site:Leistung, Integrationen, Plugins, Themen usw.- Marketing-Track mit Ben Pines, Elementor-Evangelist: Einzelsitzungzum Aufbau einer erfolgreichen Marketingstrategie für diespezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen IhrerElementor-Site.- Web-Design-Track mit Ziv Geurtz, Ausbilder und Designer beiElementor: Einzelsitzungen zum Elementor-Website-Design. Inklusiveeiner Bewertung, konstruktivem Feedback und einigen hilfreichenTipps.- Experten-Audit mit Saar Kedem, Ausbildungsleiter bei Elementor fürdas Elementor-Team: eine Dokumentenüberprüfung und Analyse von biszu drei Webseiten von Ihrer Elementor-Website, bei der Sie Feedbackund detaillierte Verbesserungshinweise erhalten. Mit diesem Deal, der vom 22. November bis zum 4. Dezember läuft, können Webprofis, Builder, Designer und Vermarkter auf der ganzen Welt schnell und mühelos schöne WordPress-Websites erstellen.Elementor wurde von Yoni Luksenberg und Ariel Klikstein gegründet und vereinfacht radikal das Web-Building auf WordPress. Indem Elementor Web-Profis und Agenturen in die Lage versetzt, ihr kreatives und geschäftliches Potenzial freizusetzen, hat Elementor neue Wege eingeführt, um den Workflow des Web-Erstellers zu verbessern und den Prozess der Gestaltung von Websites schneller und flexibler zu gestalten.Um Ihren Black-Friday-Rabatt zu erhalten und am Preisausschreiben teilzunehmen, klicken Sie hier (https://elementor.com/black-friday).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1030949/Elementor_Black_Friday_Deal.jpgPressekontakt:lazer@now-you.co.il+1-347-753-8256Original-Content von: Elementor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137761/4444008