Diarmuid O'Connell, früherer Vizepräsident für Unternehmensentwicklung bei Tesla, ist in den Vorstand von The Mobility House gewechselt. O'Connell soll dabei den Automobilbereich unterstützen und vor allem das strategische Wachstum in den USA vorantreiben. O'Connell hatte Tesla im September 2017 verlassen - also in jener Zeit, in der Tesla in der "Produktionshölle" mit dem Hochlauf der Model-3-Fertigung ...

