marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger nehmen Allzeithoch ins Visier, Daimler im Fokus

Am Dienstagmittag schoss der DAX um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Nachdem sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer in den vergangenen Tagen eine Verschnaufpause gegönnt hatte, scheint nun endlich der Angriff auf das Allzeithoch bei 13.596 Zählern zu erfolgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 13.368 MDAX +0,6% 27.415 TecDAX +0,7% 3.039 SDAX +0,7% 12.079 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.730

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) und HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Nach den neuesten europäischen Absatzstatistiken stehen auch die deutschen Autowerte im Fokus. Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) wird zusätzlich aufgrund der jüngsten Sparankündigungen genauestens von Anlegerseite beobachtet.

