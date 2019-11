Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Nächster und zugleich neuer Akt im Abgas-Skandal, so Dr. Hoffmann & Partner Rechtsanwälte in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Jetzt hat es auch Opel endgültig erwischt. Nachdem das Oberverwaltungsgericht Schleswig kürzlich bestätigte, dass der im Oktober 2018 durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeordnete Rückruf rechtmäßig war, müssen Tausende Opel-Fahrzeuge der Modelle Zafira, Cascada und Insignia in die Werkstätte. ...

