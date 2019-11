Facebook will Nutzer und Nutzerinnen besser schützen, die Opfer von sogenannter Rachepornografie geworden sind. Der Weg wirkt allerdings erst mal etwas ungewöhnlich. Auf den ersten Blick erscheint es nicht nur kontraproduktiv, sondern geradezu absurd: Um zu verhindern, dass jemand Nacktfotos von dir dort postet, schickst du Facebook eben jene Bilder. Tatsächlich reagierten die meisten - darunter viele Medien, aber auch Datenschützer - zunächst mit Spott, als das Unternehmen im November 2017 ein Pilotprojekt in Australien genau so startete: Nutzer sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...