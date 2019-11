Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verschnaufpause an den europäischen Aktienmärkten ist vorbei, die Indizes brechen nach oben aus und markieren neue Jahreshöchststände. Der DAX gewinnt am Mittag 1,0 Prozent auf 13.340 Punkte. "Damit hat die nächste Rally-Runde begonnen", sagt ein Marktanalyst. Nächstes Ziel sei das Allzeit-Hoch von Anfang 2018 bei 13.597 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 3.527 Punkte, ebenfalls ein neues Jahreshoch. Auf ein neues Allzeit-Hoch gestiegen ist bereits der SMI in der Schweiz, der 0,7 Prozent auf 10.416 Punkte gewinnt.

Als Zeichen des guten Willens wird die Ankündigung der US-Regierung interpretiert, die es US-Unternehmen für weitere 90 Tage ermöglicht, Geschäfte mit Huawei zu tätigen. Die Sanktionen gegen Huawei sind einer der Hauptstreitpunkte in den Gesprächen zwischen Peking und Washington zum Beilegen des Handelskoflikt.

"Der Markt setzt auf eine konjunkturelle Wende und damit verbunden auf höhere Unternehmensgewinne im kommenden Jahr", sagt ein Händler. Deshalb würden die Aktienquoten weiter aufgestockt. In Europa geht es somit auch auf breiter Front deutlich nach oben, außen vor sind nur die vergleichsweise konjunkturunabhängigen Aktien der Nahrungsmittelbranche und des Versorgersektors, die geringfügig im Minus notieren.

Rohstoff-Titel und Fluggesellschaften an der Spitze

An der Spitze des Aufschwungs liegen die zyklischen Branchen der Rohstoffkonzerne und der Fluggesellschaften mit Plus-Zeichen von 1,4 Prozent in ihren Stoxx-Branchenindizes. Jene gelten als zurückgeblieben, diese profitieren von guten Zahlen von Easyjet. Sie steigen an der Londoner Börse um 2,7 Prozent. Laut Bernstein sind die Zahlen am oberen Ende der Ziele ausgefallen. Auch habe der Carrier mitgeteilt, die Kapazitäten 2019/2020 nur am unteren Ende der Spanne von 3 bis 8 Prozent auszubauen. Die Branche leidet unter Überkapazitäten, die Anleger hoffen allerdings auf Besserung im kommenden Jahr. Lufthansa legen um 1,3 Prozent zu.

Im DAX liegen fast alle 30 Titel mehr oder weniger stark im Plus. Stärkster DAX-Wert sind MTU mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 249 Euro. Im MDAX steigen Aurubis mit den festen Rohstoff-Titeln um 4,5 Prozent. Dagegen verlieren Gerresheimer 6,1 Prozent. Auslöser ist die Nachricht, dass Sanofi ein Projekt für die Entwicklung einer Insulin-Mikropumpe storniert hat. Das ist ein Rückschlag für die Gerresheimer-Tochter Sensile Care.

TLG Immobilien und Aroundtown bündeln ihre Kräfte

Die sich schon länger abzeichnende milliardenschwere Fusion in der deutschen Gewerbeimmobilien-Branche zwischen TLG Immobilien und Aroundtown ist beschlossene Sache. Die TLG-Aktionäre erhalten je eigener Aktie 3,6 Aroundtown-Aktien. Das entspricht laut Mitteilung der Unternehmen einer Prämie von 3,2 Prozent auf Basis des letzten Schlusskurses. TLG legen um 4,1 Prozent zu, Aroundtown 1,7 Prozent.

Damit entsteht ein europäischer Gewerbeimmobilienriese mit einem Bruttoportfoliowert von mehr als 25 Milliarden Euro. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser sehen in der fusionierten Gruppe großes Potenzial für einen höheren Shareholder-Value. Durch den Zusammenschluss entsteht zudem ein DAX-Aufstiegskandidat, wie ein Marktteilnehmer betont.

Leicht enttäuschende Zahlen hat die Schweizer Bank Julius Bär veröffentlicht. Im laufenden Geschäftsjahr wird die Privatbank ihr mittelfristiges Ziel bei den Nettoneugeldern wohl nicht schaffen. Zudem wird eine Firmenwertabschreibung bei der Tochter Kairos das Jahresergebnis schmälern. Stützend wirkt aber die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, die Aktie legt um 0,9 Prozent zu.

Satellitenbetreiber SES stark unter Druck

Unter Druck stehen Aktien der Unternehmen des sogenannten C-Band-Allianz-Konsortiums. Am Montag waren in den USA Intelsat um 40 Prozent eingebrochen, nachdem sich die US-Regulierungsbehörde (FCC) dafür aussprach, das sogenannte C-Band-Spektrum, das bei der Entwicklung der 5G-Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt, in einer öffentlichen Auktion zu veräußern. Bislang wollte die C-Band-Allianz, die das Spektrum kontrolliert, dieses in einer nicht-öffentlichen Auktion verkaufen. Neben Intelsat gehören SES, Eutelsat und Telesat der Allianz an. SES brechen um 20 Prozent ein, Eutelsat verlieren knapp 1 Prozent.

Ansonsten machen die Analysten die Kurse. So steigt die Aktie von 1&1 Drillisch um knapp 3 Prozent, nachdem Citi Research den Wert auf "Kaufen" nach "Verkaufen" erhöht hat. Dagegen verlieren Drägerwerk 1,7 Prozent, weil Hauck & Aufhäuser die Aktie zum Verkauf gestellt hat.

