Überblick über das dritte Quartal 2019 Bochum: Im dritten Quartal des laufenden Jahres erweiterte die BAWO AG ihr Immobilienportfolio um folgende Liegenschaften: 1. Westfalendamm 74 in Dortmund (Käufer: WW Projektentwicklungs GmbH 100 % Tochter) 2. Fröndenbergerstraße 99 in Menden 3. Hans- Sachsstraße 16 in Oberhausen (Übergang zum 1.11.2019) Insgesamt wurden ca. 1.800 qm Bestandsfläche erworben. Für die Projektentwicklung, am Westfalendamm 74 in Dortmund, laufen bereits die Planungen für die Errichtung einer neuen Büroimmobilie. Beteiligung Die BAWO AG beteiligt sich mit 30 % an der ARIMA WEST AG. Die ARIMA WEST besitzt bereits Bestandsimmobilien in Hagen und gemeinsam soll der Bestand in und um Hagen in 2020 auf mindestens 100 Einheiten ausgebaut werden. Kapitalmaßnahmen Für die Finanzierung der neuen Objekte wurden weitere Kapitalmaßnahmen durchgeführt: 1. Ausgabe neuer Aktien in Höhe von 230.000 Stück 2. Ausgabe einer weiteren Wandelanleihe mit Bezugsrecht für 200.000 Aktien 3. Ausgabe einer Anleihe mit einem Volumen von 200.000 EUR Über BAWO AG: Die WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA, kurz BAWO AG, mit Firmensitz in Bochum, wurde 2010 gegründet. Die Liegenschaften befinden sich vornehmlich im Ruhrgebiet. Der aktuelle Bestand umfasst 29 Liegenschaften, 266 Mieteinheiten auf einer Fläche von knapp 30.000 qm. In den kommenden Jahren soll der eingeschlagene Wachstumskurs mit der Akquisition von Immobilien in der Region fortgesetzt werden. Die BAWO AG erwirbt auch Liegenschaften, die dann entwickelt werden. Die Metropolregion Ruhrgebiet bietet bundesweit ein hochinteressantes Geschäftsfeld für die Immobilienwirtschaft. Obwohl der "Pott" boomt, sind die Bewertungen im Vergleich zu den Regionen München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Berlin vergleichsweise moderat. Mit der jahrzehntelangen Expertise und dem Netzwerk des Managements werden Werte geschaffen. In einer Region, die im Immobilienbereich eigentlich den Titel "hidden champions" verdient hat. WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aA Nöckerstraße 37 f 44879 Bochum Tel.: 0234 93767 - 0 Fax.: 0234 93767 - 99 E-Mail: info@bawoag.de Internet: www.bawoag.de