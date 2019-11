Aktien von home24 (WKN: A14KEB) zeigen sich in guter Form - seit dem Oktober-Tief bei 2,98 Euro steht eine spitzenmäßige Performance von +68,1% auf dem Kurszettel.

Im Hoch erreichte die Aktie heute 5,15 Euro. Passend zur exzellenten Performance an den Gesamtmärkten notiert der Kurs des Möbel-Startups zwei Drittel höher als noch Anfang Oktober. Mutige Investoren setzten auf den sich abzeichnenden Aufwärtstrend, nachdem die Marke von 3 Euro partout nicht dauerhaft fallen wollte. In unserem letzten Update zu home24 hatten wir die guten Aussichten in der Aktie vorgestellt.

Weihnachtsgeschäft ...

