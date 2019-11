Die Schweizer Großbank UBS ist für die Aktie des Werbekonzerns Ströer optimistisch. Das Unternehmen sei gut positioniert, um weiterhin vom strukturell schnell wachsenden Markt für Außenwerbung in Deutschland zu profitieren, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie nahm die Bewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 81 Euro neu auf.

Aufgrund ihrer gestiegenen Wachstumserwartungen für Außenwerbung sieht Pare Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) bis 2021 über den Markterwartungen. Für den Gewinn je Aktie liegt sie mit ihrer Prognose jedoch aufgrund von höheren Belastungen durch Abschreibungen unter den Marktannahmen.

Die Chancen im Bereich der digitalen Außenwerbung seien noch nicht vollständig ausgeschöpft, titelte die Expertin. Dieser Markt lege dank einer wachsenden Zielgruppe durch Bevölkerungswachstum und Urbanisierung sowie erhöhte Mobilität zu. Die Analystin geht davon aus, dass der Anteil der Außenwerbung hierzulande am Werbemarkt von derzeit sieben Prozent auf langfristig neun Prozent steigen wird.

Das SDax-Unternehmen profitiere von einem vorteilhaften Asset-Mix, der starken Marktstellung im Digitalgeschäft sowie der Ausrichtung auf die lokalen und regionalen Werbemärkte. Mit den Zukäufen von Statista und Asam Beauty könne Ströer zudem noch Wertepotenzial freisetzen. Im Gegensatz zu dem Konkurrenten JCDecaux schreibt die Analystin Ströer stärkere Wachstumsaussichten zu. JCDecaux nahm die UBS am Dienstag mit "Neutral" in die Bewertung auf.

