Eine derartige Kurskonstellation sollte jetzt mit Vorsicht genossen werden, aufgrund der Verlaufshochs aus Anfang Juli könnte es in diesem Bereich zu einem kurzfristigen Rücksetzer kommen. Gemessen an der Aufwärtsdynamik ist aber ebenso ein direkter Sprung darüber vorstellbar, hierdurch könnte nämlich ein mittelfristiges Folgekaufsignal aufgestellt werden. Besonders die wirtschaftlichen Kennzahlen des Unternehmens SAP spielen Käufern weiter in die Hände, das Unternehmen ist hochprofitabel und zudem ein ausgesprochener Outperformer unter den DAX-Titeln. Aus technischer Sicht wurde in den letzten Monaten um 103,50 Euro zusätzlich ein Doppelboden etabliert, für eine mittelfristige Signalwirkung müssen allerdings erst noch die Jahreshochs nachhaltig überwunden werden.

Island Gap verleiht Auftrieb

