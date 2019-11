Dass chinesische Staatsbürger mittels eines Punktesystems bewertet werden, wissen viele. Die Volksrepublik plant allerdings, das Prinzip auch auf Unternehmen auszuweiten - auch auf ausländische. Was bedeutet das konkret? Seit Jahren ist China dabei, ein Bewertungssystem für seine Bürger aufzubauen. Was weniger bekannt ist: Auch Unternehmen plant die chinesische Regierung in das sogenannte Sozialkredit-System zu integrieren - sowohl einheimische als auch ausländische. Dabei stellt sich für viele die Frage, ob sie in der Lage sind, von den neuen Regelungen zu profitieren oder dadurch die Gefahren wachsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...