UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank finanziert ersten förderfreien Solarpark der BayWa r.e. in Deutschland DGAP-News: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung/Nachhaltigkeit UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank finanziert ersten förderfreien Solarpark der BayWa r.e. in Deutschland (News mit Zusatzmaterial) 19.11.2019 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die UmweltBank hat einen weiteren Finanzierungsvertrag für einen förderfreien Solarpark auf Basis eines Power Purchase Agreements (PPA) abgeschlossen. Der Solarpark Barth 5 westlich von Stralsund wurde von der BayWa r.e. realisiert und ist mit einer Gesamtleistung von 8,8 MWp derzeit die größte Anlage in Deutschland, die gänzlich ohne Förderung auskommt. Der erzeugte Strom wird über einen fünfjährigen Stromabnahmevertrag mit der BayWa r.e. Clean Energy Sourcing GmbH (CLENS) vermarktet. Das Projekt wird über eine langfristige Non-Recourse-Finanzierung mit einer Kreditlaufzeit von 20 Jahren durch die UmweltBank finanziert. Dr. Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei BayWa r.e., sagt über die Zusammenarbeit: "Freiflächen-PV-Anlagen in Deutschland benötigen keine EEG-Vergütung mehr, das beweisen wir mit dem Solarpark Barth 5. Es ist eine großartige Neuigkeit für die Energiewende in Deutschland und gut gegen den Klimawandel. Und es ist der Beginn einer neuen Ära förderfreier PV-Anlagen in Deutschland. Dass die UmweltBank als einer der profiliertesten Erneuerbaren-Finanzierer frühzeitig mit neuen Produkten auf diese Entwicklung reagiert und sie stützt, beweist einmal mehr ihre Vorreiterrolle in der Branche." Das innovative Kreditprodukt hatte die UmweltBank auf der Intersolar 2019 vorgestellt. Es ermöglicht deutschlandweit die standardisierte Finanzierung von neu errichteten Photovoltaik-Freiflächenanlagen, für die ein langfristiger Stromliefervertrag geschlossen wird. Der entsprechende Kredit kann eine Laufzeit von bis zu 25 Jahren haben. Die Zeit ist reif für einen PPA-Finanzierungsstandard Die starke Nachfrage nach PPA-Projekten bestätigt die UmweltBank in ihrer Strategie, ein spezielles Konzept für PPA-Finanzierungen anzubieten. "In diesem Jahr rechnen wir damit, rund 10 PPA-Projekte mit einer Gesamtleistung von 20 MWp zu finanzieren. Wir freuen uns, dass sich die BayWa r.e. bei ihrem Projekt Barth 5 für uns entschieden hat", erläutert André Hückstädt, Leiter der Abteilung Energie und Infrastruktur bei der UmweltBank. "Wir sehen für 2020 Planungen für PPA-Projekte von insgesamt weit über 100 MWp." Die UmweltBank ist weiterhin Pionier und gestaltet die Energiewende aktiv mit. Die Finanzierung von PPA-Projekten mit standardisierten Prozessen ist dabei ein wesentlicher Baustein ihres Kreditangebots. Rechnerisch wurde 2019 etwa jede siebte größere neu gebaute PV-Anlage in Deutschland von der UmweltBank finanziert. Weitere Informationen zu PPA-Finanzierungen: www.umweltbank.de/photovoltaik Weitere Informationen zum Solarpark Barth 5: www.baywa-re.de/de/solar/solarpark-barth-v Über die UmweltBank AG Die UmweltBank ist eine unabhängige Privatbank im Eigentum von rund 11.000 Aktionären. Seit mehr als 20 Jahren verbindet sie Finanzen mit ökologischer und sozialer Verantwortung. Dem Umweltschutz hat sie sich nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch in ihrer Satzung verpflichtet. Bei keiner anderen Bank können Anleger ihr Geld so konsequent umweltfreundlich arbeiten lassen. Deutschlands grünste Bank hat bereits rund 23.000 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarlehen finanziert. Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg sind bei der UmweltBank gleichberechtigte Ziele. Deshalb veröffentlicht sie ihre Ergebnisse regelmäßig in einem integrierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht. Seinen Erfolg misst das Unternehmen nicht nur an wirtschaftlichen Kennzahlen, sondern auch an den CO2-Emissionen, die durch die Finanzierung innovativer Umweltprojekte eingespart werden. Die UmweltBank-Aktie wird im Marktsegment m:access der Börse München gehandelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Kontakt UmweltBank AG Marketing & PR Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 5308-266 E-Mail: kommunikation@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de --------------------------------------------------------------------------- Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/umweltbank/916343.html Bildunterschrift: Der Solarpark Barth 5 ist aktuell die gröÃ?te förderfreie Anlage in Deutschland, die von der UmweltBank finanziert wurde. | Foto: BayWa r.e. renewable energy GmbH --------------------------------------------------------------------------- 19.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX EQS News ID: 916343 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 916343 19.11.2019 ISIN DE0005570808 AXC0181 2019-11-19/14:45