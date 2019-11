Finanzfluss ist der größten YouTube-Kanal zum Thema Finanzen und hilft Anleger, das Thema in die eigenen Hände zu nehmen. Wie die ersten Schritte gelingen, wie viel Geld Anleger tatsächlich benötigen und wie sie sich ein passives Depot ganz einfach aufbauen verrät einer der Mitbegründer, Thomas Kehl, am Rande des finanzblog awards in Hamburg. https://www.finanzfluss.de/