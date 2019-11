Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Treffen mit dem Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,80 Euro belassen. Die Verantwortliche des Versorgers seien zuversichtlich, bis Ende des Jahres die Modalitäten des Kohleausstieg genauer absehen zu können, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Optimistisch sei man auch hinsichtlich profitablen Wachstums der Erneuerbaren Energien./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 07:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 07:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2019-11-19/14:52

ISIN: DE0007037129