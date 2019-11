Nach Kursgewinnen an den weltweiten Aktienmärkten von durchschnittlich 20% und einer positiven Entwicklung sämtlicher Anlageklassen stellt sich nun unweigerlich die Frage: Was nun? Gewinne mitnehmen oder investiert bleiben? Makroökonomische Analyse: Zwar scheinen sich die Konjunkturindikatoren in China, den USA und in Europa zu stabilisieren. Dennoch dürften sich die Märkte mit dem sich abzeichnenden Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...