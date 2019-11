Unterföhring (ots) - Rekordzahlen für "The Voice of Germany" 2019: Die Musikshow erreicht in diesem Jahr weltweit mehr als 266 Millionen Videoviews über alle Digitalplattformen - so viel wie noch nie. Allein die Auftritte von TVOG-Siegerin Claudia Emmanuela Santoso (19, München) wurden 50 Millionen Mal angeklickt.Jetzt geht es auf die internationale Showbühne: Die 19-Jährige folgt der Einladung aus ihrem Heimatland und feiert am 28. November ihren ersten internationalen Auftritt als Gast-Star im Finale von "The Voice Indonesia" in Jakarta. Ganz Indonesien freut sich auf die TVOG-Siegerin. In ihrer ehemaligen Schule kamen die Schüler extra schon um 5 Uhr morgens zusammen, um Claudias Sieg live zu verfolgen. Eine Korrespondentin berichtete für den News-Channel tvOne vom Finale in Berlin.TVOG live auf DeutschlandtourIm Dezember geht es dann für Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso,die vier weiteren Finalisten Fidi Steinbeck (35, Hamburg), FreschtaAkbarzada (23, Turgi/CH), Erwin Kintop (23, Raststatt), Lucas Rieger(19, Kamen) und Wildcard-Gewinnerin Mariel Kirschall (16, Steinbach)mit "The Voice of Germany - live in Concert" auf Deutschlandtour. Losgeht's am 6. Dezember in Braunschweig. Tickets und Infos unterwww.thevoiceofgermany.de/tour.Finalisten-Singles in den DownloadchartsVon der Live-Bühne in die Charts: Alle Singles der Finalisten konntensich direkt in den Top15 der Downloadcharts platzieren. "Goodbye"(Claudia Emmanuela Santoso performed with Alice Merton, Platz 7),"Warte Mal" (Fidi Steinbeck feat. Mark Forster, Platz 5), "Meine 3Minuten" (Freschta Akbarzada feat. Sido, Platz 2), "How Bout You"(Erwin Kintop feat. Rea Garvey, Platz 11) und "Unloved" (Lucas Riegerfeat. Nico Santos, Platz 15) gibt es auf allen bekannten Download-und Streaming-Plattformen und die Videos zu den Songs auf dengängigen Portalen.Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex, demVideomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alleHighlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiterenShows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex alsPublisher anmelden.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4444314