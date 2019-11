Wir hatten in unserem Börsenbrief vor einer Woche ausführlich erklärt, warum die Zeichen gegen Wasserstoff stehen. Erst zog die Aktie an, doch heute folgt die deutliche Korrektur. Unsere Empfehlung war die WKN HZ4RZV. Nun nehmen Sie bitte die Gewinne mit. Die WKN gab's ja ausnahmsweise auch auf Feingold Research. So auch am Dienstag… Die Gründe für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...